В пятницу в Братске откроют каток с бесплатным прокатом коньков

На главной площади Братска впервые появится ледовый каток с бесплатной арендой коньков, который обещает стать настоящим зимним украшением города! Строительство катка на площади Ленина у здания администрации подходит к финалу благодаря компании «Битривер», которая реализует проект за свой счет в рамках социального партнерства.
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