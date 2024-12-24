В пятницу в Братске откроют каток с бесплатным прокатом коньков

На главной площади Братска впервые появится ледовый каток с бесплатной арендой коньков, который обещает стать настоящим зимним украшением города! Строительство катка на площади Ленина у здания администрации подходит к финалу благодаря компании «Битривер», которая реализует проект за свой счет в рамках социального партнерства.