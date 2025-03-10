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Царьград

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Вместо чиллеров: Ледяные аккумуляторы улучшат климат контроль

Вместо чиллеров: Ледяные аккумуляторы улучшат климат контроль

Учёные предложили снизить энергоназрузку и охлаждать помещения с помощью замороженной водыУменьшить затраты по энергоснабжению в мегаполисах в летний период теперь предлагают благодаря новому способу.

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