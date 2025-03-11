Будет горячо как на Солнце: Россия "испепелит" ВСУ за массированную атаку. Генерал напомнил о секретном оружии

Депутат Картаполов рассказал, как может ответить Россия на вражеские атаки БПЛАСегодняшней ночью противник устроил для России одну из самых массированных атак.
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