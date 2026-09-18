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Спортшколу «Феникс» в Ликино-Дулеве капитально отремонтируют к январю 2027 года

Спортшколу «Феникс» в Ликино-Дулеве капитально отремонтируют к январю 2027 года

В Ликино-Дулево продолжается капитальный ремонт спортивного корпуса № 1 школы «Феникс». Строительная готовность комплекса на улице Калинина превышает 85%.

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