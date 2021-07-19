Трэй Янг порадовался назначению семи темнокожих тренеров в межсезонье НБА

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг отреагировал на увеличение числе темнокожих тренеров в НБА. В межсезонье-2021 назначения получили семь специалистов афроамериканского происхождения: Нэйт Макмиллан, Джамал Мозли, Уилли Грин, Джейсон Кидд, Уэс Ансельд, Чонси Биллапс и Име Удока.
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