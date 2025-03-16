«Великолепно и изящно!»: Как Путин обошёл ультиматум США? Полковник объяснил

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Комментарии
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ВЧ
Валерий Чикунов
А забыл наверно предупредить , что на вывод мирного населения из городов Куев. Днепропетровск, Днепродзержинск Новомосковск , правительство обязано в кратчайшие сроки 7 дней вывести всё городское население , поскольку будет перед взятием оных совершен Контрольный артобстрел высокоточными артустановками и бпла по всей их территории квадратногнездовым гуманным способом РСЗО без применения насилия над правительством и мирными жителям названных городов . Не названных постигнет та же участь , но без предупреждения
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