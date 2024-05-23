Адайские скакуны примут участие в конном марафоне в сентябре

В этом году скаковые лошади из 3 областей, отобранные на марафонском забеге «Ұлы дала жорыгы – 2024» протяженностью 500 км, примут участие в соревнованиях «Ұлы дала көшпенділер ойыны», которые пройдут 2-7 сентября.