Вместе с Дарьей Треповой убийство Владлена Татарского готовил гражданин Украины Юрий Денисов. Организаторами теракта в петербургском кафе являются украинские спецслужбы и их агентура, в том числе скрывающиеся за рубежом российские оппозиционеры.