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В ФСБ заявили, что за терактом в Петербурге стоят украинские спецслужбы

Вместе с Дарьей Треповой убийство Владлена Татарского готовил гражданин Украины Юрий Денисов. Организаторами теракта в петербургском кафе являются украинские спецслужбы и их агентура, в том числе скрывающиеся за рубежом российские оппозиционеры.

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