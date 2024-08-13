В ЛНР рассказали о группе дезертиров ВСУ в Харьковской области

Группу дезертиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), ограбившую магазин, разыскивают в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
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