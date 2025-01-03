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Игра окончена: Украина готовит особые ракеты для удара по Москве

Военный обозреватель Дэвид Экс сообщил о том, что Украина готовит бюджетные мини-ракеты, чтобы терроризировать ими Москву.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Зеля непременно попытается… у него на каждую дозу новая ракета и пэрэмога…
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16 час.
АЖ
Александр Жигилий
Вот то, что сообщили про мини ракеты Украины и про удары ими по Москве- это точно будет, они то, что говорят, то и делают, в отличие от Кремля и очередного &quot;1001-го бла-бла предупреждения&quot;!!! Ну ударили &quot;Орешником&quot; по заводу в Днепре - а характер СВО это изменило? Нисколько!!! Это напоминает наш захват аэродрома в Приштине десантурой во время войны НАТО и Югославии по приказу Ельцина! Захватили, показали всем, что то мы можем, но в итоге кто ПОБЕДИЛ??? МЫ ИЛИ НАТО? НАТО!!! Нужен результат, а не показуха!!!
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14 час.

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