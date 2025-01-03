Игра окончена: Украина готовит особые ракеты для удара по Москве

АЖ

Александр Жигилий

Вот то, что сообщили про мини ракеты Украины и про удары ими по Москве- это точно будет, они то, что говорят, то и делают, в отличие от Кремля и очередного "1001-го бла-бла предупреждения"!!! Ну ударили "Орешником" по заводу в Днепре - а характер СВО это изменило? Нисколько!!! Это напоминает наш захват аэродрома в Приштине десантурой во время войны НАТО и Югославии по приказу Ельцина! Захватили, показали всем, что то мы можем, но в итоге кто ПОБЕДИЛ??? МЫ ИЛИ НАТО? НАТО!!! Нужен результат, а не показуха!!!