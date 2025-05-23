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Бывший тренер сборной России Плющев заявил, что уровень КХЛ упал

Бывший тренер сборной России Плющев заявил, что уровень КХЛ упал

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что уровень Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) упал за последние годы и что многие клубы разочаровали своей игрой в сезоне-2024/25.

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