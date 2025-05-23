Бывший тренер сборной России Плющев заявил, что уровень КХЛ упал

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что уровень Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) упал за последние годы и что многие клубы разочаровали своей игрой в сезоне-2024/25.
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