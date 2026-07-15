Сергей Когогин и руководство МАЗа подписали дорожную карту в Минске

Фото: пресс-служба МАЗа Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин и руководитель МАЗа – управляющей компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкевич провели переговоры в столице Белоруссии, где подписали дорожную карту сотрудничества, сообщила пресс-служба МАЗа.
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