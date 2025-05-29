Путин: «Семейные ценности остаются непреложными для России»

МОСКВА, 29 мая, ФедералПресс. В преддверии Дня защиты детей президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с семьями, которые были награждены орденом «Родительская слава», и женщинами, получившими звание «Мать-героиня».
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