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Владимирские новости

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В Собинском округе трое пострадали в тройной аварии на трассе М-7

В Собинском округе трое пострадали в тройной аварии на трассе М-7

Авария произошла утром на трассе М-7 «Волга», пострадали три человека, все госпитализированы.Стали известны подробности ДТП, произошедшего сегодня в Собинском округе.

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