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Регионы России

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США нанесли несколько ударов по позициям Ирана в Иордании

США нанесли несколько ударов по позициям Ирана в Иордании

На американской базе в Иордании были уничтожены радары комплекса ПРО THAAD, системы ПВО Patriot, радар C-RAM, топливные резервуары, крупный склад вертолётного оборудования и ангар для ремонта и технического обслуживания вертолётов.

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