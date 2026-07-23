США нанесли несколько ударов по позициям Ирана в Иордании

На американской базе в Иордании были уничтожены радары комплекса ПРО THAAD, системы ПВО Patriot, радар C-RAM, топливные резервуары, крупный склад вертолётного оборудования и ангар для ремонта и технического обслуживания вертолётов.
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