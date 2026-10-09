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Военное обозрение

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Американцы остаются, но защищать приходится другим: Саудовской Аравии, Турции и Пакистану

Американцы остаются, но защищать приходится другим: Саудовской Аравии, Турции и Пакистану

Когда Вашингтон отказался наносить удары по хуситам, Эр-Рияд впервые всерьёз собрал себе защитников на стороне — Турцию и Пакистан, — и теперь вопрос не в том, уйдут ли американцы из королевства, а в том, кто именно будет его защищать.

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