Американцы остаются, но защищать приходится другим: Саудовской Аравии, Турции и Пакистану

Когда Вашингтон отказался наносить удары по хуситам, Эр-Рияд впервые всерьёз собрал себе защитников на стороне — Турцию и Пакистан, — и теперь вопрос не в том, уйдут ли американцы из королевства, а в том, кто именно будет его защищать.
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