МККК: некоторые «пропавшие» в зоне СВО просто не помнят телефонов близких

Проблемой некоторых людей, которые считаются пропавшими без вести в зоне СВО, но на самом деле живы и здоровы, является то, что они просто не помнят номера телефонов родственников и не могут сообщить о себе.
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