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Дизайн маленького туалета — 10 способов расширить пространство с помощью отделки и света

Дизайн маленького туалета — 10 способов расширить пространство с помощью отделки и света

Маленький туалет — одна из самых сложных зон в квартире с точки зрения оформления. Ограниченная площадь, отсутствие естественного освещения и неудачно подобранные отделочные материалы нередко делают помещение тесным и неуютным.

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