Реплика о логике врага

Natalija Osminina Китай скорее всего придет в движуху через 2-3 месяца после 13 января (у Китая после этого праздники и собственные парламентские выборы). И США могут воевать с Китаем еще месяцев 5 до собственной Гражданской войны, да и при её начале будет продолжать - это им не помешает. Просто США будут слабеть, а драть ослабевшего тигра желающих найдется сколько угодно. Вернее не его, а его продовольственные запасы- рынки и сателлитов. ))

Natalija Osminina Как мне кажется, Си пообещал сделать какую-то провокацию на Тайване, чтобы втянуть США. При этом США сами давно бы втянулись, если бы их не отвлекли войной в Израиле. Причем отвлек клан Лондона, который работает вместе с трампистами. Раиси со своей стороны тоже вносит свой вклад через хуситов. А Байдену нужна хоть какая-то светлая повестка)) Хотя и не самому Байдену, его уже списали, но его клану. Так что Си должен что-то провернуть- как минимум блокировать Тайвань.