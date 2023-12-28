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Реплика о логике врага

Реплика о логике врага

ДМИТРИЙ  ЕВСТАФЬЕВ Логика нашего Большого Противника вполне ясна: поселить в нас самоуспокоенность, уверенность в том, что Победа достигнута и что стоит только подождать и труп врага….

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Комментарии
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Natalija Osminina
Китай скорее всего придет в движуху через 2-3 месяца после 13 января (у Китая после этого праздники и собственные парламентские выборы). И США могут воевать с Китаем  еще  месяцев 5 до собственной  Гражданской войны, да и при её начале будет продолжать - это им не помешает. Просто США будут слабеть, а драть ослабевшего тигра желающих найдется сколько угодно.  Вернее не его, а его продовольственные запасы- рынки и сателлитов. ))
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11 час.
Natalija Osminina
Как мне кажется,  Си пообещал сделать какую-то провокацию на Тайване, чтобы втянуть США. При этом США сами давно бы втянулись, если бы их не отвлекли войной в Израиле. Причем отвлек клан Лондона, который работает вместе с трампистами. Раиси со своей стороны тоже вносит свой вклад через хуситов. А Байдену нужна хоть какая-то светлая повестка)) Хотя и не самому Байдену, его уже списали, но его клану. Так что Си должен что-то провернуть- как минимум блокировать Тайвань.
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11 час.
Андрей Баканин
Думаю, что несмотря на высокую популярность, Трамп, тем не менее, не является системным игроком, чтобы делать что-либо вкупе с кем-то. В лучшем случае его будут использовать.
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4 час.

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