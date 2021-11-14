Скандал в хоккейной сборной и новые проблемы для Петракова: обзор главных событий спорта недели

Главной повесткой прошедшей недели в спорте стали заключительные противостояния в отборе на чемпионат мира по футболу - теперь Украине для того, чтобы отобраться через плей-офф, нужно не просто побеждать, но и надеяться на помощь от Франции.
Главной повесткой прошедшей недели в спорте стали заключительные противостояния в отборе на чемпионат мира по футболу - теперь Украине для того, чтобы отобраться через плей-офф, нужно не просто побеждать, но и надеяться на помощь от Франции.
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