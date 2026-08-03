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МОСИНФОРМ

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Арбузы появились в первые выходные августа на прилавках московских ярмарок

Арбузы появились в первые выходные августа на прилавках московских ярмарок

В первые выходные августа на московских ярмарках и в магазинах стартовал сезон арбузов. Традиционно началом продажи бахчевых считается 3 августа — в этот день отмечают неофициальный Международный день арбуза.

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