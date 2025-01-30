Историческое здание хотят снести в Балахне

Строительный забор вокруг главного корпуса Балахнинской ЦРБ привёл к скандалу. Часть местных жителей и градозащитники возмутились планами по сносу здания, назвав его ценным историческим архитектурным объектом.
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