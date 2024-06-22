Мосгорсуд проверит законность 12-летнего приговора бывшему министру Абызову

Суд готовится рассмотреть жалобу на 12-летний приговор Михаилу Абызову.27 июня Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на приговор бывшему министру Михаила Абызова – об этом сообщили в пресс-службе Преображенского суда Москвы.
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