МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Военнослужащие южной группировки войск уничтожили укрытия с живой силой, наземный робототехнический комплекс (НРТК), а также пункт управления беспилотниками противника на славянско-краматорском направлении СВО.
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