Местные жители рассержены из-за баз США, где обучают пилотированию F-16

Планы по расширению американских авиабаз, где обучают военных Вооруженных сил Украины пилотированию истребителей F-16, вызвали недовольство местных жителей и природоохранных и правозащитных организаций, сообщает РИА Новости.
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