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Царьград

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  • Светлана Зуева
    Малаховы,кашпировские,чумаки и прочая лабуда пусть лечат теперь запад. Там мноооого пациентов ,больных на голову....Дело в деньгах - ...
  • Eduard
    Есть умные люди,эа что их и гнобят преступники у власти!"Ну вот и всё! Ха...
  • Eduard
    Во мир стал! Чуть что орут:"Кремль вмешивается в их Выюоры,хотя Путин там не ездит.Тут какой-то "просроченый"хрен с У..."Ну вот и всё! Ха...

SHAMAN вернул деньги в бюджет Ставропольского края после вопроса губернатора: Слово взяли простые жители

SHAMAN вернул деньги в бюджет Ставропольского края после вопроса губернатора: Слово взяли простые жители

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вернул деньги в бюджет Ставропольского края после вопроса губернатора, заданного населению региона.

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