В Татарстане трасса М12 полностью освобождена от снега. Об этом сообщает Миндортранс РТ. С 00:01 29 января на участке от 684 до 836 км вводится платная дорога после полной устранения последствий на дороге и обочинах.
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