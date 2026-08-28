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Путин пожелал ветеранам СВО успехов на гражданском поприще

Путин пожелал ветеранам СВО успехов на гражданском поприще

Глава российского государства Владимир Путин пожелал ветеранам СВО успехов на гражданском поприще. Российский лидер обратился к ним во время своего выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени», который проходит в Нижнем Новгороде.

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