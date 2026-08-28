Глава российского государства Владимир Путин пожелал ветеранам СВО успехов на гражданском поприще. Российский лидер обратился к ним во время своего выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени», который проходит в Нижнем Новгороде.
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