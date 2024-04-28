Steak Lovers
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Steak Lovers

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Гениальный десерт за 5 минут: делаем без выпечки и без желатина

Гениальный десерт за 5 минут: делаем без выпечки и без желатина

Очень вкусный и простой творожный десерт делается на кухне всего за пять минут. Сочетание нежной творожной массы с шоколадным соусом получается идеальным, к тому же десерт готовится без выпечки и без желатина.

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