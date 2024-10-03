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Мода и Шоу-бизнес

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«Провокаторы с Украины»: дочь Успенской заставили дать дискредитирующее певицу интервью под диктовку

«Провокаторы с Украины»: дочь Успенской заставили дать дискредитирующее певицу интервью под диктовку

Адвокат Елена Сенина, представляющая интересы Любови Успенской, заявила, что 34-летнюю дочь певицы Татьяну Плаксин заставили дать интервью, в котором она дискредитирует пророссийскую позицию своей знаменитой матери.

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