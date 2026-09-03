Бородавко: пока не знаю, будет ли Большунов подавать заявку в FIS

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что не знает планирует ли трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вновь подавать заявку на получение нейтрального статуса.
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