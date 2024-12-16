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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рюдигер посмеялся над 0:1 «Барсы» от «Леганеса». Реакция защитника «Реала» попала на видео во время мероприятия Red Bull

Рюдигер посмеялся над 0:1 «Барсы» от «Леганеса». Реакция защитника «Реала» попала на видео во время мероприятия Red Bull

В субботу «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (3:3), в воскресенье «блауграна» дома проиграла «Леганесу» в 17-м туре Ла Лиги.

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