Председатель СК России поручил представить доклад о проверке по факту длительного отсутствия горячего водоснабжения в одной из больниц Псковской области

В социальных медиа и СМИ обсуждается информация о том, что в одной из городских больниц Псковской области уже несколько лет отсутствует горячая вода, а сотрудники больницы, которые обратили на это внимание надзорных органов, вынуждены были уволиться.
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