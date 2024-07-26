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Районная неделя

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Спасатели усилили патрулирование Химкинского водохранилища

Столичные спасатели в усиленном режиме патрулируют Москву-реку и городские водоемы из-за жары. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Химкинское водохранилище, пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, городские пруды, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

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