Роботы–уборщики вышли на улицы Москвы

В Москве началось широкомасштабное внедрение беспилотных роботов–уборщиков. Первые десять таких устройств уже успешно работают в парках города, где они занимаются регулярной уборкой прогулочных дорожек, о чем рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своём официальном блоге.