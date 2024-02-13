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Роботы–уборщики вышли на улицы Москвы

Роботы–уборщики вышли на улицы Москвы

В Москве началось широкомасштабное внедрение беспилотных роботов–уборщиков. Первые десять таких устройств уже успешно работают в парках города, где они занимаются регулярной уборкой прогулочных дорожек, о чем рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своём официальном блоге.

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