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В России падают цены на электромобили

В России падают цены на электромобили

Растет доля моделей в ценовом диапазоне 2–5 миллионов рублей, а доля машин дороже 5 млн рублей сокращается Российским покупателям не хватает доступных электромобилей, но их стоимость постепенно снижается, сообщил председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) Армен Сафарян на круглом столе "Россия после бензина: готова ли страна к смене транспортной модели?", организованном "Ридусом".

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