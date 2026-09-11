Россиян предупредили о волне активности клещей в сентябре

Осенью начинается вторая волна активности клещей. При благоприятной погоде (тёплой и влажной) активность может сохраняться вплоть до октября, а иногда и до ноября, пока не ударят устойчивые заморозки Об этом рассказал в беседе с RT кандидат ветеринарных наук и старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.
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