Россиян предупредили о волне активности клещей в сентябре

Осенью начинается вторая волна активности клещей. При благоприятной погоде (тёплой и влажной) активность может сохраняться вплоть до октября, а иногда и до ноября, пока не ударят устойчивые заморозки Об этом рассказал в беседе с RT кандидат ветеринарных наук и старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.