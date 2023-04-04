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Одесса: украиснкие беспилотники понесли серьезные потери после российского удара  

Одесса: украиснкие беспилотники понесли серьезные потери после российского удара  

Российские ударные беспилотники атаковали украинские объекты в районе Одессы. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают назначенцы киевского режима в регионе.

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