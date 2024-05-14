Росфинмониторинг хочет включить НСПК в антиотмывочное регулирование

Росфинмониторинг (РФМ) предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в антиотмывочное регулирование, чтобы она предоставляла ведомству сведения об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир» наравне с банками, пишет РБК со ссылкой на представителя финразведки.