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Царьград

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Бабынина утверждает, что референдумов в Северной Европе не будет

Бабынина утверждает, что референдумов в Северной Европе не будет

Людмила Бабынина заявила, что объединение кельтских регионов, таких как Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, остаётся символическим шагом, и референдумов о независимости в ближайшее время не планируется.

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