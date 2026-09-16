Крым получит три млрд рублей на поддержку сбалансированности бюджета

Правительство России выделило республике дотацию в размере 3 миллиардов рублей.Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Республике Крым дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета.
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