Главнокомандующий Колумбии намерен отыскать затонувший галеон с сокровищами

Колумбия заявила о намерении поднять затонувший более 300 лет назад клад до 2026 годаНовый президент Колумбии заявил о намерении отыскать корабль "Сан-Хосе", который ушёл на дно океана более 300 лет назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии