"Зенит" подписал соглашение со словенским защитником Дркушичем сроком на 5 лет

Футболист Ваня Дркушич перешел из "Сочи" в "Зенит", подписав пятилетнее соглашение. 24-летний защитник ранее представлял "Сочи" с января 2022 года, когда перешел туда из словацкого клуба "Браво" за 120 тысяч евро.