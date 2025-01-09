Министр обороны США: Россия обладает преимуществами в украинском конфликте

Министр обороны США Ллойд Остин в интервью Bloomberg отметил, что Россия обладает определенными преимуществами в конфликте на Украине, однако, по его словам, она не полностью доминирует в текущей ситуации.
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