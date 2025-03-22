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Терапевт Мареева назвала болезни ранней весны

Терапевт Мареева назвала болезни ранней весны

Ранняя весна — это период, когда организм сталкивается со множеством вызовов. Из-за перепадов температуры и повышенной влажности активизируются респираторные вирусы — аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа и гриппа, предупредила в беседе с RT врач-терапевт «Олимп Клиник МАРС» Варвара Мареева.

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