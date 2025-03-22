Терапевт Мареева назвала болезни ранней весны

Ранняя весна — это период, когда организм сталкивается со множеством вызовов. Из-за перепадов температуры и повышенной влажности активизируются респираторные вирусы — аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа и гриппа, предупредила в беседе с RT врач-терапевт «Олимп Клиник МАРС» Варвара Мареева.