Терапевт Мареева назвала болезни ранней весны

Ранняя весна — это период, когда организм сталкивается со множеством вызовов. Из-за перепадов температуры и повышенной влажности активизируются респираторные вирусы — аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа и гриппа, предупредила в беседе с RT врач-терапевт «Олимп Клиник МАРС» Варвара Мареева.
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