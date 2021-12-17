Домогаров пригрозил худруку Моссовета вечным преследованием: «Буду портить жизнь»

Александр Домогаров пообещал преследовать худрука столичного театра имени Моссовета Евгения Марчелли и мстить, даже если тот сменит место работы или переедет в самый дальний угол страны — настолько возмущен актер деятельностью нового руководителя.
Александр Домогаров пообещал преследовать худрука столичного театра имени Моссовета Евгения Марчелли и мстить, даже если тот сменит место работы или переедет в самый дальний угол страны — настолько возмущен актер деятельностью нового руководителя.
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