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Домогаров пригрозил худруку Моссовета вечным преследованием: «Буду портить жизнь»

Домогаров пригрозил худруку Моссовета вечным преследованием: «Буду портить жизнь»

Александр Домогаров пообещал преследовать худрука столичного театра имени Моссовета Евгения Марчелли и мстить, даже если тот сменит место работы или переедет в самый дальний угол страны — настолько возмущен актер деятельностью нового руководителя.

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