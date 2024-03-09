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  • Сергей Роднов
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  • александр муравьев
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  • Лиза
    Ну раз лишние, почему бы не перевести((((Москвичка за неде...

Дело двух минут

Дело двух минут

В настоящее время «Роскосмос» выпускает сувениры и фирменную одежду с цифрами «108» на груди, а Государственный музей истории космонавтики в Калуге четвертый год подряд проводит кинофестиваль «108 минут».

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