🌸 Сезон цветения рододендронов в горах Сочи стартовал Первый кадр с Альпики, курорт Газпром, 2256м.
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🌸 Сезон цветения рододендронов в горах Сочи стартовал Первый кадр с Альпики, курорт Газпром, 2256м.