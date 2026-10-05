В московском ресторане к морепродуктам подали живого червя

Инна пришла в «Мореманию» с подругами и заметила червя, который ползал по раковине прямо в блюде. Женщина позвала официанта, а тот объяснил неожиданного гостя свежестью морепродуктов и заверил, что волноваться не о чем.
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