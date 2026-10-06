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Тульские новости

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Ефремовский суд наказал мужчину за пьяную езду на мотоцикле

Ефремовский суд наказал мужчину за пьяную езду на мотоцикле

Согласно информации, в июле мужчина пьяным ехал на мотоцикле «SYCMCC 300c» по Ефремову, где его остановили сотрудники ГИБДД.

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